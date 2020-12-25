Лихач сбил шестерых полицейских и протаранил пять машин в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия, 25 декабря. Водитель грузовика не справился с управлением и сбил сотрудников правоохранительных органов.

Авария произошла в станице Зеленчукской на пересечении двух дорог. Предположительно, владелец фуры превысил допустимую скорость и не справился с управлением. По словам старшего госинспектора УГИБДД, грузовик сбил шестерых полицейских. Стражи правопорядка находились у здания ППСП.

После этого фура столкнулась с припаркованными возле полицейского подразделения машинами. В результате пострадало пять машин.

На место прибыла бригада скорой помощи. Всем пострадавшим понадобилась консультация врачей.

Корреспондент ФАН сообщил об еще одной массовой аварии, которая произошла в Крыму. В результате двойного ДТП, произошедшего в районе остановки Марьино по Алуштинскому шоссе, пострадало несколько автомобилей.