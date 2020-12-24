Пьяный житель Архангельска приревновал и зарезал сожительницу

Архангельск, 24 декабря. Тело женщины с ножевыми ранениями было найдено в одной из квартир дома в Архангельске. По подозрению в убийстве задержан 46-летний сожитель погибшей.

Трагедия произошла в квартире дома, расположенного по улице Кирпичный завод. Задержанный мужчина ранее уже был судим за совершение преступлений против личности. Во время допроса он признался следователям в убийстве 45-летней сожительницы.

Предварительно установлено, что он вместе с женщиной распивал алкогольные напитки. Во время застолья мужчина приревновал сожительницу к соседу, в результате чего между ними начался конфликт. В ходе ссоры погибшая сказала что-то обидное в адрес возлюбленного, за что он несколько раз ударил ее ножом.

Еще одна трагедия ранее произошла в Архангельске. Пьяный местный житель на иномарке Skoda устроил ДТП, в результате чего погибли три его пассажира.