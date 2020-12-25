Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Автомобиль с маленькой девочкой в салоне попал в ДТП в Тверской области

Автомобиль с маленькой девочкой в салоне попал в ДТП в Тверской области

Тверь, 24 декабря. Трехлетний ребенок пострадал в результате автомобильной аварии на трассе М-10 в Тверской области.

Два Hyundai столкнулись на 297 километре магистральной дороги. В одной из машин на переднем сидении в автомобильном кресле находилась маленькая девочка. В результате удара она получила ушиб грудной клетки и мягких тканей лица. Водители транспортных средств были трезвыми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о лобовом столкновении Ford Tourneo Connect с Opel Astra на участке автодороги в Ленинградской области. Двоим детям понадобилась медицинская помощь.

Новости партнеров