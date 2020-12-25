Водитель отвлекся на собаку и спровоцировал лобовую аварию в Мурманске

Мурманск, 24 декабря. Лобовое столкновение двух легковушек произошло на оживленном перекрестке в Мурманске.

ДТП с участием двух автомобилей случилось на пересечении улиц вице-адмирала Николаева и Александра Невского. По словам очевидцев, звук удара при столкновении был очень громким. Легковушки получили серьезные повреждения.

Виновником аварии стал водитель, который отвлекся на собаку, находящуюся рядом с ним в салоне. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Еще одна автомобильная авария произошла накануне в Архангельске. В результате столкновения автомобиля с фонарным столбом скончались три человека. В крови водителя нашли алкоголь.