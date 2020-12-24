Минкульт проверит драку на корпоративе в драмтеатре Татарстана

Казань, 24 декабря. Министерство культуры региона прокомментировало новогодний корпоратив салона «Фифа», который закончился дракой.

Сотрудники организации решили проводить 2020 год в драматическом театре имени Гончарова. Во время праздника между гостями возник конфликт, который перерос в драку. Очевидцы ситуации записали происходящее на камеру и опубликовали в Сети.

Представитель Минкульта сообщил, что по факту проведения корпоратива в драмтеатре назначена служебная проверка. В регионе на фоне пандемии COVID-19 запрещены корпоративы, фуршеты. Репертуар театра, в котором прошло мероприятие, согласовывается с управлением Роспотребнадзора на оперативном штабе при губернаторе.

В Тульской области также действуют ограничения на увеселительные мероприятия. Федеральное агентство новостей сообщило, как в таких условиях выживают местные свадебные специалисты.