Супруги-омичи погибли от отравления угарным газом в гараже

Омск, 24 декабря. Тела 40-летнего мужчины и 39-летней женщины обнаружили в одном из гаражей Омской области.

Прибывшие на место происшествия судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. По версии следствия, трагедия произошла в результате отравления угарным газом, сообщили в СКР по Омской области.

Умерший мужчина работал водителем рейсового автобуса, а женщина занималась дизайном мебели. У супругов остался несовершеннолетний ребенок.

Ранее жительница Москвы в гараже обнаружила мертвого мужа. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина скончался за 16 часов до обнаружения из-за асфиксии.