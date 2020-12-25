Прилучный впервые высказался по поводу драки в клубе «Завод»

Калининград, 24 декабря. Владелец клуба «Завод», который подозревается в избиении Павла Прилучного, «выгораживает» себя в желтой прессе с целью спасения репутации и свободы. Об этом заявил в Instagram пострадавший актер, исполнитель главной роли сериала «Мажор». Он дал первый и единственный комментарий по делу о своем избиении в Калининграде.

Прилучный заявил, что понимает своего "соперника". Он, по словам актера, пытается спасти свою репутацию и поэтому передает недостоверные сведения в СМИ.

«Не готов комментировать каждый раз странную информацию о себе и тем более о всей сложившейся не самой приятной ситуации, которой сейчас, напомню, занимаются соответствующие органы — на основе достоверной информации, медэкспертиз и тому подобного, и которые в свою очередь примут объективное решение в рамках действующего законодательства», — рассказал актер.

Дать комментарий Прилучного побудил бизнесмен Владимир Семенов. Недавно он изложил свою версию произошедшего с актером СМИ. Он заявил, что во время драки стал защищаться от попытавшегося напасть на него Прилучного. МВД возбудило против владельца увеселительного заведения уголовное дело.