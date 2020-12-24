Медиум Циминтия назвала призвания детей Галкина и Пугачевой

Москва, 24 декабря. Семилетние Лиза и Гарри Галкины родились под счастливой звездой, именно поэтому у них есть предрасположенность к любому занятию.

Артист эстрады Максим Галкин регулярно выставляет в соцсетях фотографии и видео своих маленьких детей. Эти публикации моментально набирают тысячи, а порой и миллионы просмотров и лайков. Гарри и Лиза стали любимцами публики, и причина этого кроется не только в звездных родителях, а еще и в артистизме и одаренности детей. Наследники Максима Галкина и примадонны Аллы Пугачевой демонстрируют успехи в изучении иностранных языков, плавании, танцах и юмористических зарисовках, которые они создают вместе с отцом-комиком.

«У девочки прекрасно подвешен язык — она замечательно эрудированна, что говорит о том, что в будущем она прекрасно сможет излагать свои мысли, и у нее будет возможность написать свою книгу и даже, может быть, не одну!» — заявила медиум Мариам Циминтия.

Лиза сможет найти себя в любой профессии. Гарри же посвятит свою жизнь бизнесу, он не захочет идти по стопам звездных родителей, уверена участница шоу «Битва экстрасенсов». Мальчик, в отличие от сестры, также первым вступит в серьезные отношения и создаст семью.

«Он — прекрасный человек, который будет держать свое дело и даже не одно! Женится Гарри раньше, чем выйдет замуж Лиза», — заявила медиум.

Фотография, на которой Максим Галкин запечатлен с Пугачевой, Лизой, Гарри, дочерью примадонны певицей Кристиной Орбакайте и ее дочерью Клавдией ранее появилась в Сети. Поклонники восхитились красотой и интеллигентностью звездной семьи.