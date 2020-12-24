Фальшивые сотрудники администрации Выборга угрожают штрафами и проверками

Выборг, 24 декабря. Злоумышленники представляются сотрудниками городской администрации и сообщают о якобы скорой проверке организаций.

Мошенники предлагают вместо штрафов или других санкций заплатить им деньги. Информацию об этом разместила на официальном сайте администрация Выборгского района Ленобласти. Уточняется, что злоумышленники пугают руководителей местных организаций проверками прокуратуры, полиции и МЧС.

В связи с этим администрация Выборгского района обратилась с просьбой сообщать о подобных ситуациях в правоохранительные органы.

Жительница Москвы в течение дня принимала звонки от незнакомца, который грозил ей расправой. Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники органов правопорядка устанавливают личность телефонного мошенника, сообщает ФАН.