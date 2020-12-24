Свыше 30 общественных пространств благоустроили в Подмосковье с начала года

Москва, 24 декабря. Власти Подмосковья благоустроили 35 зон отдыха с начала года. Соответствующее заявление сделал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Программа по благоустройству коснулась пяти площадей и скверов, семи набережных и зон отдыха, семи парков, четырех центров в городах и 12 пешеходных маршрутов. Посещать общественные пространства смогут более двух миллионов жителей Подмосковья.

Все работы по благоустройству проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и программы губернатора Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды». На территориях многих парков были установлены новые детские площадки и зоны активного отдыха.

Власти Подмосковья приняли решение о признании 31 декабря выходным днем с сохранением зарплаты. В этом году жители региона не будут работать в последний день декабря