Конфликт Исмаилова и Минеева перерос в массовую драку на турнире ММА в Москве

Москва, 24 декабря. Массовая драка с участием бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева произошла на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

Конфликт между спортсменами начался после завершения поединка между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым. Владимир Минеев зашел в октагон, взял микрофон и вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Тот вышел к нему на встречу и сказал несколько нелицеприятных слов в его адрес, после чего началась драка. Конфликт удалось разрешить только силами сотрудников ОМОН.

Исмаилов не в первый раз попадает в такие ситуации. В декабре он не поделил дорогу с автомобилистом и затеял с ним драку.