Хафтар поздравил ливийцев с Днем независимости

Бенгази, 24 декабря. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар поздравил граждан с Днем независимости и напомнил о вмешательстве иностранных государств в политику региона.

В заявлении фельдмаршал подчеркнул, что торжественный повод омрачает военная экспансия Анкары, которая заинтересована в расширении влияния и получении дохода от добычи природных ресурсов.

«Независимость бесценна. Однако свобода и мир в опасности, пока ноги турецкой армии топчут нашу родную землю. У врага-оккупанта нет иного выбора, кроме как покинуть страну мирным путем», — сказал Хафтар.

Главнокомандующий подчеркнул, что ЛНА поддерживает режим постоянного прекращения огня, который установили на конференции в Женеве. По его мнению, именно так возможно урегулировать ливийский кризис.

Однако Турция совместно с нелегитимным Правительством национального согласия не соблюдают соглашение. Напомним, что Анкара регулярно перебрасывает технику и иностранных боевиков в Триполи, что нарушает оружейное эмбарго Совбеза ООН.

«Агрессор не перестает посылать наемников и боеприпасы всех видов, объявлять войну ливийцам, игнорировать волю народа и недооценивать общечеловеческие ценности», — заявил фельдмаршал.

Хафтар напомнил, что республика планирует нападение на Сирт и Аль-Джуфру, которые находятся на линии соприкосновения. Для этого она строит базы и переправляет туда оружие. Так, на спецобъект Аль-Ватыя уже перебросили порядка 12 истребителей F-16. По мнению главнокомандующего, Анкара готова к войне за ресурсы североафриканской страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что член Палаты представителей Зидан аль-Задма объяснил агрессивную политику Турции в регионе желанием удовлетворить собственные нефтяные амбиции.