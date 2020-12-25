Toyota Land Cruiser 200 покинет американский рынок в 2021 году

Вашингтон, 24 декабря. Дилеры японского автопроизводителя Toyota в США завершат продажи внедорожника Land Cruiser 200 в 2021 году.

Данную информацию подтвердило дочернее предприятие японского производителя в Северной Америке. В компании отметили, что заменять данные модели не будут. Производитель также призвал автолюбителей следить за ближайшими новостями.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 выпускался с 2007 года. Машина пережила несколько обновлений и пользовалась небольшим спросом у покупателей.

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