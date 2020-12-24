МИД РФ положительно оценил торговую сделку между ЕС и Великобританией

Москва, 24 декабря. Россия положительно относится к подписанию сделки между Великобританией и Евросоюзом. Речь идет о соглашении об отношениях королевства и объединения после Brexit.

Достижение договоренностей между сторонами позволило избежать одного из потрясений в международных отношениях. Так считает заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Великобритания и Евросоюз 24 декабря подписали торговое соглашение по Brexit. Действие документа начинается с января следующего года. Торговое соглашение включает в себя две тысячи страниц. Оно предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, а также взаимный открытый доступ к территории, морскому и воздушному пространству.