Кузбасс ожидает резкое похолодание до -47 градусов

Кемерово, 24 декабря. Синоптики спрогнозировали настоящую сибирскую зиму, которая придет в Кемеровскую область уже в предстоящие выходные.

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, температура в Кузбассе опустится с -13 до -47 уже в эти выходные. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы ветра до 13 м/с. Ночью ожидается небольшой снег. День порадует жителей Кузбасса отсутствием осадков.

Аномальные погодные условия ожидаются и в Сочи. Специалисты предупредили местных жителей о смерчах над Черным морем. В связи с этим городские службы переведены в усиленный режим работы.