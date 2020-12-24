Вдова Джигарханяна не хочет жить после смерти супруга

Москва, 24 декабря. Актер Армен Джигарханян ушел из жизни больше месяца назад, однако его супруга Татьяна Власова так и не смогла смириться с трагедией.

Вдова артиста приняла участие в выпуске шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Программа вышла на 40-й день после смерти Джигарханяна. Власова призналась, что каждый день ждет своей смерти, чтобы скорее воссоединиться с мужем на небесах.

Почти ежедневно 77-летняя женщина ходит на Ваганьковское кладбище и приносит цветы на могилу артиста. Она призналась, что хочет забрать один из цветков к себе домой.

«Скоро встретимся… Один цветочек хочу собой домой взять. Он постоял тут немножко, теперь дома постоит», — заявила Татьяна Власова.

Вдова сожалеет, что так и не успела повторно зарегистрировать брак с Джигарханяном. Она надеется увидеть супруга во сне, однако он к ней не приходит. После смерти артиста Власову мучает бессонница, почти каждую ночь она проводит у окна.

«Я теперь ночью не сплю, смотрю в окно: шторы раздвинуты, и я вижу хмурое небо, которое он не любил никогда», — признается женщина.

Власова добавила, что больше не злится на мужа из-за его ухода к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Она считает, что молодая артистка манипулировала Джигарханяном ради получения собственной выгоды.

Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Перед смертью рядом с ним была Татьяна Власова, которая вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США. Супруги были женаты с 1967 по 2015 год. За несколько месяцев до кончины Джигарханяна они хотели вновь пойти в ЗАГС, чтобы повторно узаконить отношения.