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Вдова Джигарханяна не хочет жить после смерти супруга

Вдова Джигарханяна не хочет жить после смерти супруга

Москва, 24 декабря. Актер Армен Джигарханян ушел из жизни больше месяца назад, однако его супруга Татьяна Власова так и не смогла смириться с трагедией.

Вдова артиста приняла участие в выпуске шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Программа вышла на 40-й день после смерти Джигарханяна. Власова призналась, что каждый день ждет своей смерти, чтобы скорее воссоединиться с мужем на небесах.

Почти ежедневно 77-летняя женщина ходит на Ваганьковское кладбище и приносит цветы на могилу артиста. Она призналась, что хочет забрать один из цветков к себе домой.

«Скоро встретимся… Один цветочек хочу собой домой взять. Он постоял тут немножко, теперь дома постоит», — заявила Татьяна Власова.

Вдова сожалеет, что так и не успела повторно зарегистрировать брак с Джигарханяном. Она надеется увидеть супруга во сне, однако он к ней не приходит. После смерти артиста Власову мучает бессонница, почти каждую ночь она проводит у окна.

«Я теперь ночью не сплю, смотрю в окно: шторы раздвинуты, и я вижу хмурое небо, которое он не любил никогда», — признается женщина.

Власова добавила, что больше не злится на мужа из-за его ухода к пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Она считает, что молодая артистка манипулировала Джигарханяном ради получения собственной выгоды.

Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Перед смертью рядом с ним была Татьяна Власова, которая вернулась в Россию после нескольких лет жизни в США. Супруги были женаты с 1967 по 2015 год. За несколько месяцев до кончины Джигарханяна они хотели вновь пойти в ЗАГС, чтобы повторно узаконить отношения.

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