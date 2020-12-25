Случай заражения новым штаммом коронавируса обнаружили в Нигерии

Абуджа, 24 декабря. Новую форму мутации коронавируса зарегистрировали в Нигерии. Об этом заявил директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг.

Впервые новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании, в связи с этим ряд стран ограничили с этой страной авиасообщение. Вскоре власти Дании, Австралии, Нидерландов, ЮАР, Италии, Германии, Швейцарии, Бразилии сообщили о похожих случаях.

Ранее команда британских ученых оценила уровень опасности нового штамма. Специалисты предупредили, что он гораздо опаснее предыдущих, поэтому могут потребоваться дополнительные ограничительные меры.