Крым, 24 декабря. Украина лишилась суверенитета, поставив перед собой единственную политическую цель — противостоять России.

Киев в международных отношениях выполняет роль объекта, а не субъекта, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсетях. Он назвал Украину инструментом, заточенным на то, чтобы пакостить России.

«Ни на что другое этот инструмент не годится в силу своей крайне узкой «специализации». Поэтому до тех пор, пока русофобия остается основой украинской политики, эта страна будет оставаться геополитическим лузером», — отметил политик.

Аксенов ранее назвал бредом планы Украины «вернуть» Крым. Он заметил, что полуостров всегда был российским.