Киев, 24 декабря. Украина не развалилась как государство по итогам 2020 года, и это политолог из Киева Константин Бондаренко считает главным достижением страны.

Бондаренко добавил, что Украина по итогам года может построить самую большую триумфальную арку в Европе. Правда, не совсем понятно, собирается ли страна это делать в честь так называемого «достижения», либо просто потому что может.

Политолог напомнил о неблагоприятных прогнозах для Незалежной, вплоть до полного развала. Он подчеркнул, что даже это «достижение» далось стране нелегко, так как ее якобы сдерживают соседи со всех сторон.

Недавно депутат Верховной рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины. По его мнению, подрывная деятельность главы государства может привести к тому, что государство превратится в парламентскую республику.