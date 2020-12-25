Ушел из жизни трехкратный чемпион мира по боксу Фрэнки Рэндалл

Москва, 24 декабря. Американский боксер Фрэнки Рэндалл скончался на 60-м году жизни в доме престарелых.

О смерти бывшего профессионального боксера сообщил его экс-наставник Аарон Сноуэлл. Известно, что Рэндалл при жизни страдал от деменции и повреждений мозга.

Фрэнки Рэндалл получил широкую известность после боя с боксером Хулио Чавесом в 1994 году. Тогда он стал первым, кто смог нанести поражение мексиканскому спортсмену. Американец завершил свою профессиональную карьеру в 2005 году.

В сентябре стало известно о смерти двукратного чемпиона Европы по боксу Евгения Горсткова. Знаменитый советский спортсмен скончался в возрасте 70 лет.