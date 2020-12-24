Первый случай нового штамма коронавируса зарегистрирован в Германии

Берлин, 24 декабря. Новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, обнаружили во Франкфурте-на-Майне.

Мутировавший вирус обнаружили у женщины, которая вернулась во Франкфурт-на-Майне из Лондона. О том, что она инфицирована, стало известно после того, как все пассажиры рейса сдали экспресс-тест на коронавирус. По информации немецких СМИ, у нее появились легкие симптомы заболевания. Контактировавшие с ней люди были отправлены на карантин.

Ранее ученые выявили новый штамм коронавируса в Великобритании. После этого многие страны приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством, в том числе Россия.