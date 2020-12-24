МИД Украины планирует помешать строительству опреснителей в Крыму

Киев, 24 декабря. Киев будет препятствовать созданию проекта по опреснению воды в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Россия уже в январе планирует начать работы по строительству в Крыму опреснительных установок. Это необходимо для обеспечения жителей питьевой водой, которой сейчас на полуострове недостаточно.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — заявил Кулеба в эфире украинского телеканала.

Специалисты Территориального фонда геологической информации Крыма ранее рассказали о единственной возможности справиться с дефицитом пресной воды в регионе. Опреснительные заводы позволят защитить подземные источники от истощения.