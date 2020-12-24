Внедорожники набирают популярность среди новосибирцев

Новосибирск, 24 декабря. Жители снежного Новосибирска все больше предпочитают джипы легковушкам, так как на внедорожниках гораздо удобнее передвигаться по городу.

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко посоветовал приобретать полноприводный автомобиль, так как с ним удобнее трогаться с места в гололед. Кроссовер подразумевает высокую посадку, более внушительную массу, крепкую подвеску. Увеличенный клиренс позволяет водителю не обращать внимания на глубокую колею и сугробы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что контрольно-счетная палата признала необоснованным расходование бюджета в Новосибирске. Средства выделяются на неработающую автоматизированную систему управления дорожным движением в столице Сибири.