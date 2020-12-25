Швейцария выявила первые случаи заражения новым штаммом коронавируса

Берн, 24 декабря. Несколько пациентов в Швейцарии могли заразиться «британским» штаммом коронавируса.

Швейцарские власти усилили проверку тестов на COVID-19 после обнаружения мутировавшего коронавируса в Великобритании. Предполагаемые следы нового штамма вируса были выявлены в двух образцах людей с положительным результатом теста на COVID-19.

«Эти люди проживают в Великобритании и дали положительный результат на коронавирус в Швейцарии. Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве», — уточнили в минздраве страны.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании 14 декабря. Мутировавший вирус отличается быстрым распространением. Многие страны временно закрыли свои границы для британских туристов.