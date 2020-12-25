Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области в новогодние праздники

Екатеринбург, 24 декабря. Новогодняя ночь в Свердловской области будет снежной, однако в январе сильных осадков не ожидается. Об этом заявила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Синоптики ожидают выпадение примерно пяти–восьми сантиметров снега до конца месяца. До 30 декабря в Свердловской области будет стоять достаточно мягкая погода без сильных морозов.

Исключение могут составить регионы на востоке и севере Свердловской области. Там в ближайшие дни ожидается похолодание до 33 градусов ниже нуля. В Екатеринбурге столбик термометра может опуститься до 22 градусов мороза.

К новогодним праздникам дневная температура составит минус 15–18 градусов. Сильных морозов в новогоднюю ночь синоптики не ожидают. В первый день января прогнозируется потепление до минус десяти градусов, ожидается небольшой снегопад.

Жителей Сибири ранее предупредили о сильных морозах. Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, столбик термометра в регионе опустится до минус 50 градусов.