Экс-глава Petropavlovsk Масловский задержан по делу о хищениях

Москва, 24 декабря. Бывший глава крупнейшей золотодобывающей компании в России Petropavlovsk Павел Масловский был задержан и доставлен для допроса в полицию.

Недавно также стало известно, что в дочерней фирме рудника Petropavlovsk в Москве прошли обыски. В пресс-службе компании сообщили, что вероятно, они касаются лиц, которые на сегодняшний день не занимают никаких должностей в группе материнской компании.

Обыски были инициированы на основании уголовного дела, заведенного против Павла Масловского, который является основателем и экс-главой Petropavlovsk. По данным пресс-службы компании, акционеры «Покровского рудника» обвиняют Масловского в хищении бюджета предприятия «в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости».

Осенью СК начал расследование в отношении главы компании Petropavlovsk Максима Мещерякова. Его обвиняют по статье «самоуправство».