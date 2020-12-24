Алексей Воробьев получил роль в голливудском байопике о Рональде Рейгане

Москва, 24 декабря. Алексей Воробьев присоединился к актерскому составу американской 20-миллионной картины «Рейган». Актер сыграет роль будущего президента России.

Главным партнером Воробьева по съемкам будет папа Анджелины Джоли — «оскароносный» актер Джон Войт. Фильм будет посвящен бывшему американскому лидеру Рональду Рейгану. В роли режиссера проекта выступит Шон Макнамара.

«Мы рады, что Алексей стал частью нашей команды», — заявил автор киноленты.

Ранее Алексей Воробьев был замечен в компании Любови Успенской. На опубликованной фотографии актер обнимает певицу за талию. Этот снимок разозлил пользователей Сети.