Президент Аргентины поблагодарил Путина и создателей вакцины «Спутник V»

Буэнос-Айрес, 24 декабря. Аргентинский лидер Альберто Фернандес выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Соответствующее заявление глава южноамериканской республики сделал на своей странице в Twitter. Он подчеркнул, что Москва оказала содействие Буэнос-Айресу в поставке вакцины «Спутник V» и искренне поблагодарил Владимира Путина.

«Открывается путь надежды, но пандемия еще не закончилась», — сказал Альберто Фернандес.

Самолет с первой партией российской вакцины от COVID-19 прилетел в Аргентину. Было доставлено около 300 тыс. доз препарата «Спутник V».