Стоимость бензина в России выросла на 2,4% с начала года

Москва, 24 декабря. Потребительские цены на бензин в России в ноябре увеличились на 0,1% относительно октября. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Розничная стоимость на бензин с января выросла на 2,4%, а цены производителей увеличились на 10,1%. Статистика Росстата показывает, что за период с января по ноябрь розничные цены увеличились в годовом выражении на 1,9%, а рост цен производителей на топливо составил 5%.

Согласно данным на 21 декабря, литр бензина в среднем по России обходился в 45,85 рубля. Топливо марки АИ-92 стоит около 43,23 рубля, АИ-95 — 46,98 рубля, АИ-98 — 53,41 рубля. Цены на дизель в начале недели составляли около 48,68 рубля.

Эксперт Shell Виталий Маслов ранее рассказал, как определить объем розданного топлива на АЗС. Для этого он советует использовать специальный мерник, который есть на каждой заправке.