Кемер, 23 декабря. Неизвестный преступник отравил 20 животных в одном из курортных городов Турции.

Издание Hürriyet сообщает, что семья Куш приехала на отдых в загородный дом на окраине Кемера в южной провинции Анталья. Во время прогулки они обнаружили своих домашних кошек в плохом состоянии. У любимцев хозяев началась рвота и пошла пена изо рта.

На место ЧП прибыли ветеринары и сотрудники правоохранительных органов. Благодаря своевременной помощи медикам удалось спасти трех питомцев.

При осмотре территории города жандармы обнаружили останки 17 кошек и три тушки курицы. Рядом с телами находились следы рвоты и пены. Специалисты забрали их и провели вскрытие. В желудках оказалась отравленная колбаса, которую правоохранители находили на обочине дорог курорта.

Полицейские начали расследование по факту инцидента под тщательным контролем мэрии Кемера. Преступника ждет тюрьма и крупный штраф за смерть 20 животных.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жительница Стамбула убивала и ела уличных кошек. Местные граждане считают, что она должна понести наказание, несмотря на психическое расстройство.