Гололед в Анкаре привел к ДТП с участием четырех автомобилей

Анкара, 24 декабря. Снегопад и заморозки привели к серии автомобильных аварий в Турции.

Издание Tasnim News Agency сообщает, что в столице республики зафиксирована аномальная погода. За последние сутки на дорогах Анкары образовался слой льда. Местные оказались неподготовлены к этому и не успели заменить на машинах летние шины на зимние. В результате по всему городу автомобилисты устроили десятки ДТП. Одно из них зафиксировал турок на камеру мобильного телефона.

На кадрах видно, как автомобиль скатывается по наклонной дороге и на большой скорости врезается в припаркованную иномарку. Из-за сильного удара участников аварии отбросило на другие машины ниже по склону.

Примечательно, что власти Анкары никак не отреагировали на ухудшение погодных условий в городе. Чиновники не предотвратили образование гололеда на трассах, что привело к десяткам ДТП.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что внедорожник протаранил компанию молодых людей в Стамбуле. Медики госпитализировали женщину с подозрением на перелом ног.