Вузы могут провести приемную кампанию в 2021 году в обычном формате

Москва, 24 декабря. Министерство науки и высшего образования РФ рассчитывает на традиционный режим работы вузов в летний период.

Ведомство утвердило новые правила приема абитуриентов на следующий учебный год, сообщается на сайте Минобрнауки. В 2021 году вузы будут обязаны принимать документы в электронном виде, претенденты также смогут вносить изменения в свои заявления и подавать другие.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о планах Минобрнауки РФ ввести электронные дипломы для студентов. У каждого выпускника будет личный профиль, однако эта инициатива может не состояться из-за несовершенства защиты персональных данных.