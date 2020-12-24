Лодка с беженцами перевернулась у берегов Туниса

Сфакс, 24 декабря. По меньшей мере 20 мигрантов погибли в результате катастрофы у берегов Туниса.

Издание Al Jazeera сообщает, что лодка перевернулась в 10 километрах от побережья республики на пути к итальянскому острову Лампедуза. Представители береговой охраны своевременно отреагировали на сигнал SOS, но из-за сложных погодных условий прибыли к месту ЧП слишком поздно.

Беженцы пытались пересечь Средиземное море в поисках лучшей жизни в Европе. В небольшой корабль набились 45 человек, из которых выжило чуть больше 10 процентов.

«20 тел найдены, еще пять человек спасены, остальные числятся пропавшими без вести», — заявил представитель Национальной гвардии Али Айари.

Поиски мигрантов продолжаются. Береговая охрана курсирует вдоль побережья в надежде найти выживших.

Международная организации по миграции (МОМ) подтвердила, что в 2020 году утонули более 620 человек при попытке добраться в Европу через Средиземноморье. Этот морской путь считается самым смертоносным миграционным маршрутом в мире, по версии ООН.