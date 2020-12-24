Депутат Милонов сопроводит в поездке в ЦАР напуганного журналиста Максима Шевченко

Журналист Максим Шевченко вежливо отказался от поездки Центральноафриканскую Республику (ЦАР), где он мог бы лично расследовать дело об убийстве российских журналистов. Причем вежливость ответа явно граничит с боязнью, что видно на записи трансляции эфира радиостанции «Эхо Москвы».

Ведущая Ольга Бычкова спросила у гостя по поводу приглашения бизнесмена Евгения Пригожина — согласен ли Шевченко поехать вместе с группой журналистов? Максима Леонардович смог бы самостоятельно изучать обстоятельства смерти Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева и поставить в этом деле точку. Ответил гость довольно сбивчиво, даже перепутав имена погибших, чем выдал свое паническое состояние.

«Сейчас, когда повстанцы взяли те места под свой контроль, в которых были убиты российские журналисты... Так что с приглашением он запоздал, и ехать туда сейчас, так сказать, оттенять гражданскую войну, и приехать прямо как раз к штурму столицы ЦАР... Я, конечно, благодарен за такое предложение, но думаю, что я могу туда поехать на свои деньги и по своим каналам... И могу это сделать, когда захочу», — ответил Максим Шевченко на вопрос ведущей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов не удивился такому ответу журналиста. Парламентарий посетовал, что Шевченко занял довольно популярную сегодня позицию «профессионального несогласного».

«Максим Леонардович часто являет собой образ хрестоматийного недовольного. Удобная позиция, когда все варианты заранее неприемлемы. Если уважаемый журналист опасается ехать в ЦАР, то с удовольствием составлю ему компанию в журналистском турне по Африке», — поделился с ФАН Виталий Валентинович.

Депутат будет ждать ответа от Максима Шевченко, но боязливый спич в эфире «Эхо Москвы» заранее дает понять, что вряд ли Виталий Милонов дождется чего-то конструктивного.

Напомним, ФАН предложил журналистам других изданий вместе отправиться в командировку в одну из самых опасных стран мира для оперативного и беспристрастного освещения событий. Корреспондент входящего в Медиагруппу «Патриот» издания «Народные новости» Андрей Ростков стал первым, кто присоединился к командировке съемочной группы Федерального агентства новостей в ЦАР. В данный момент там продолжаются столкновения бандформирований с правительственными войсками.