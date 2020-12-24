Депутат Журавлев: США нужно бояться прекращения действия договора по СНВ-3

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», как США усиливают позиции России, пытаясь дестабилизировать ситуацию у наших границ.

«И у республиканцев, и у демократов США есть консолидированная позиция по отношению к РФ: они видят в нас угрозу, они видят в нас соперника или, точнее, даже врага. И они действуют понятным образом, планов своих не скрывают. У них есть агентство, которое занимается стратегическим планированием, которое опубликовало еще год назад свои планы. И они ровно идут по этому плану: дестабилизация Белоруссии, дестабилизация Закавказья, теперь дестабилизация Приднестровья — вот по этому пути они идут. И надо заметить — планово работают», — рассказал Алексей Журавлев.

Однако, стремясь с помощью дестабилизации ситуации в сопредельных государствах сдержать развитие РФ, США, обращает внимание депутат, добиваются противоположных результатов.

«Они пытались выдавить нас с Закавказья, но теперь там стоит наш контингент, вполне официально. Наши миротворцы, естественно, никаких пиндосов и англосаксов туда не пустят. Тут они, конечно, просчитались», — отметил Алексей Журавлев.

По мнению депутата, США выйдут из договора о стратегических наступательных вооружениях, но для России это не страшно.

«Бояться это надо им в первую очередь», — заявил Алексей Журавлев.

Заложником в данной ситуации является Евросоюз, который позволил оккупировать свою территорию американцами, считает депутат.