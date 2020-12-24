Депутат Журавлев: США нужно бояться прекращения действия договора по СНВ-3

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот», как США усиливают позиции России, пытаясь дестабилизировать ситуацию у наших границ.
«И у республиканцев, и у демократов США есть консолидированная позиция по отношению к РФ: они видят в нас угрозу, они видят в нас соперника или, точнее, даже врага. И они действуют понятным образом, планов своих не скрывают. У них есть агентство, которое занимается стратегическим планированием, которое опубликовало еще год назад свои планы. И они ровно идут по этому плану: дестабилизация Белоруссии, дестабилизация Закавказья, теперь дестабилизация Приднестровья — вот по этому пути они идут. И надо заметить — планово работают», — рассказал Алексей Журавлев.
Однако, стремясь с помощью дестабилизации ситуации в сопредельных государствах сдержать развитие РФ, США, обращает внимание депутат, добиваются противоположных результатов.
«Они пытались выдавить нас с Закавказья, но теперь там стоит наш контингент, вполне официально. Наши миротворцы, естественно, никаких пиндосов и англосаксов туда не пустят. Тут они, конечно, просчитались», — отметил Алексей Журавлев.
По мнению депутата, США выйдут из договора о стратегических наступательных вооружениях, но для России это не страшно.
«Бояться это надо им в первую очередь», — заявил Алексей Журавлев.
Заложником в данной ситуации является Евросоюз, который позволил оккупировать свою территорию американцами, считает депутат.
«Мы по доброй воле, как сказал президент РФ, освободили те народы, которые не хотели быть под Советским Союзом, фактически это пол-Европы. Их тут же заняли американцы. Американцы никого не освободили. Они их заняли, [они] приближаются сейчас к нашим границам. В Польше и Прибалтике дивизия уже стоит, тысячи своих военнослужащих перебрасывают туда из Германии. Это что, не оккупационные войска? И они нам рассказывают о нашей агрессии. У нас всего три военные базы зарубежные, близко даже к Америке не стоящие, только на террористически опасных направлениях. А у них 700 баз!» — обращает внимание Алексей Журавлев.