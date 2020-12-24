Казнить нельзя: Трамп помиловал 26 преступников

Президент США Дональд Трамп продолжает раздавать рождественские подарки. В среду лидер страны помиловал бывшего председателя избирательной кампании Пола Манафорта и его давнего соратника Роджера Стоуна, а также бизнесмена Чарльза Кушнера и отца своего зятя Джареда Кушнера.

71-летний Пол Манафорт и 68-летний Роджер Стоун были осуждены в результате расследования «вмешательства России» в выборы 2016 года. Манафорт также был приговорен к семи годам лишения свободы за налоговое мошенничество и другие преступления, связанные с его работой на Украине. Он был освобожден из тюрьмы в мае из-за пандемии коронавируса и заключен под домашний арест. Стоун должен был отправиться в тюрьму на 3,5 года, но президент смягчил приговор за день до того, как Роджер должен был начать отбывать срок. Манафорт отреагировал на освобождение, сердечно поблагодарив Трампа в Twitter и похвалив его администрацию.

60-летний Чарльз Кушнер был осужден в 2005 году за незаконные взносы в избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов, а также фальсификацию свидетельских показаний по делу непристойного семейного скандала. Сын Кушнера женился на первой дочери Дональда — Иванке Трамп в 2009 году. Чарльз отсидел за решеткой два года.

Трамп пощадил четырех человек, которые были осуждены по делу спецпрокурора Роберта Мюллера, включая бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и помощника Джорджа Пападопулоса. Флинн и Пападопулос вину не отрицали, признавшись во лжи ФБР.

Трамп был благословен и к Маргарет Хантер — бывшей супруге экс-представителя США Дункана Хантера. И Маргарет, и Дункан признали себя виновными в краже средств избирательной кампании. Также были помилованы несколько человек, осужденные за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. Некоторые из них несколько лет находились в заключении. Кроме того, президент амнистировал четырех военных подрядчиков, осужденных за убийство 17 мирных жителей Ирака в 2007 году.