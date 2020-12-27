Донбасс сегодня: офицер ВСУ подорвал пятерых бойцов, полбатальона дезертировали за год

Донбасс, 27 декабря. Армия Киева ударила по ДНР из тяжелых минометов. В Луганске озвучили потери противника за год. Офицер ВСУ взорвал боевую гранату на учениях по установке растяжек. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За последние в уходящем году выходные дни украинские войска трижды обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Вся огневая активность Вооруженных сил Украины была сосредоточена на Мариупольском направлении обороны ДНР. Здесь киевские силовики применили тяжелые 120-мм минометы и противотанковые гранатометы.

Кроме того, за прошедшие сутки вблизи линии разграничения и в границах населенных пунктов наблюдателями дончан выявлены четыре боевых машины ВСУ, размещенных в нарушение мирных соглашений. Также в районе Опытного недалеко от Донецка солдаты ВСУ продолжают возводить фортификационные сооружения, о чем свидетельствуют взрывы на позициях.

Следует отметить, что количество нарушений мирных договоренностей украинскими войсками в части возведения новых укреплений и оборудования окопов и блиндажей за последний месяц кратно возросло. В районах Старогнатовки и Жованки в Донецкой области военнослужащие армейского корпуса ДНР также стали наблюдать возведение противником новых укреплений, что снова противоречит как мирной риторике официального Киева, так и подписанным в июле мирным договоренностям.

Младший офицер ВСУ подорвал пятерых бойцов на учениях

Рост потерь украинской армии в зоне силовой операции продолжается, несмотря ни на режим прекращения огня, ни на опыт, которого военнослужащие «сильнейшей армии континента» должны были набраться за почти семь лет гражданской войны. Разведка ДНР сообщает об очередном инциденте с массовыми ранения бойцов ВСУ во время учений в зоне конфликта.

В Мариуполе три дня назад состоялись учебные занятия бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты, одним из вопросов была установка растяжек. Командир взвода морпехов решил продемонстрировать свои навыки на примере боевой гранаты и допустил ее срабатывание по неосторожности. Результатом стали многочисленные ранения самого младшего офицера, еще двое военнослужащих получили ранения легкой степени тяжести, трое морских пехотинцев контужены.

В Луганске озвучили потери противника за год

Статистику потерь противника за год подвели в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. По данным оборонного ведомства ЛНР, только в рядах оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» погибших военнослужащих до 160 человек, раненых — более 540 человек. При этом, уточняют в Луганске, подавляющее большинство погибших и раненых — результаты подрывов на своих минных полях, алкоголизма и наркомании, а также в результате неуставных отношений.

Полбатальона бойцов ВСУ дезертировали из зоны ООС

Неутешительная для «сильнейшей армии континента» является и статистика по дезертирам. По данным луганского командования Народной милиции, в уходящем году сбежали с мест несения службы в зоне конфликта более 250 военнослужащих. Причинами такого положения дела в армии Киева луганчане называют потерю контроля над подчиненными со стороны украинских командиров, низкий уровень технического и материального обеспечения военных и, как следствие, падения уровня морально-психологического состояния.