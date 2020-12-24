Губернатор Томской области вручил главам районов ключи от 57 новых школьных автобусов

Томск, 24 декабря. В четверг губернатор Сергей Жвачкин в торжественной обстановке вручил главам томских районов документы на 57 новых автобусов. Новый транспорт приобретен на средства федерального бюджета. Об этом сообщает администрация региона.

Школьные автобусы были закуплены для Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского, Кожевниковского, Первомайского, Чаинского, Шегарского районов, а также для Томска и Губернаторского Светленского лицея.

В торжественной речи Сергей Жвачкин подчеркнул, что знания играют огромную роль в жизни каждого человека. Региональные власти прикладывают огромные усилия, чтобы юные жители томских районов получали самые востребованные знания, а дорога к ним была комфортной и безопасной.

Отмечается, что новый транспорт оборудован спутниковой навигационной системой, тахографами, проблесковыми маяками желтого и оранжевого цветов. Ежедневно на линию выходят около 240 школьных автобусов, которые перевозят около семи тысяч учеников.

Ранее ФАН сообщал, что цена за проезд в томских автобусах, трамваях и троллейбусах в 2021 году увеличится согласно постановлению администрации города Томска.