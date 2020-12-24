«Русские сезоны» организовали Рождественский онлайн-концерт

В преддверии католического Рождества «Русские сезоны» в сотрудничестве с RCCR Projects подготовили особенный, творческий подарок — премьерную трансляцию Рождественского концерта в Музее Фаберже. На сцене — звезды мировой оперы и балета, среди которых солистка Мариинского театра, лауреат национальной оперной премии «Онегин» и Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Елена Стихина (сопрано), пианист Николаус Рексрот, флейтистка София Виланд, хореограф Владимир Варнава, российский актер театра и кино Владимир Кошевой, стипендиат фонда «Новые имена» 10-летний Михаил Пироженко, лауреаты международных детских и юношеских конкурсов и многие другие.

«Этот год стал годом больших изменений для нас. В первую очередь это запуск собственного видеоконтента, который уже вызывает ощутимый отклик как в России, так и за рубежом. Рождественский концерт, снятый специально в Музее Фаберже, — наш подарок европейскому зрителю, приуроченный к празднованию католического Рождества. Опера в Белоколонном зале, танец-импровизация на парадной лестнице Музея, русская поэзия и шедевры классической музыки в исполнении пианистов-виртуозов — все это создаст волшебную праздничную атмосферу в каждом доме», — сказал Алексей Лебедев, директор «Русских сезонов».

«Русские сезоны» — это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. 2020 год внес свои изменения в проведение мероприятий, перенеся многое в онлайн-формат.