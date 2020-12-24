Все обвинения в адрес России бездоказательны! Итоговый брифинг Марии Захаровой

24 декабря состоялся традиционный брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, посвященный актуальным вопросам российской внешней политики. Встреча с журналистами проходила в онлайн-формате и стала последней в уходящем году. Среди тем, затронутых на мероприятии, особое внимание спикера было уделено теме российско-американских отношений. В частности высказываниям главы внешнеполитического ведомства США Майкла Помпео, касающимся деятельности России на международной арене. Комментируя выступления лидера Госдепа, Мария Захарова отметила:

«Мы обратили внимание на заявление госсекретаря США господина Помпео по Ближнему Востоку от 15 декабря с критическими замечаниями относительно политики России в Средиземноморье. В нем Россия, как всегда бездоказательно, обвиняется в том, что она «сеет хаос» — это цитата, — используя разнообразные методы, и распространяет дезинформацию».

Отвечая на эти обвинения, официальный представитель МИД РФ напомнила их автору о том, что послужило началом драматических событий в Ливии:

«Я понимаю, что Вашингтон хочет об этом забыть, но не получится. Именно Соединенные Штаты Америки со своими союзниками по НАТО в 2011 году совершили неприкрытую вооруженную агрессию, в результате которой были уничтожены не только социально-экономическая инфраструктура страны, но и ливийская государственность».

Заметив, что США с самого начала надолго самоустранились от урегулирования возникшего по их вине кризиса, Мария Захарова подчеркнула факт активного участия России в прекращении кровопролития с самого начала противостояния между востоком и западом Ливии. Наша страна продолжает это делать на различных международных площадках.

«Мы общаемся со всеми ливийскими сторонами. Мы побуждаем их прекратить братоубийственную междоусобицу», — отметила Захарова.

Упомянула Мария Захарова и о том, что именно договоренность о необходимости прекращения огня, достигнутая на саммите президентов России и Турции 8 января текущего года в Стамбуле, заложила основу для будущего соглашения о перемирии, оно было заключено в Женеве 23 октября.

Абсурдными назвала Мария Захарова и обвинения, выдвинутые Майклом Помпео в адрес российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, освобожденных недавно из частной тюрьмы «Митига», принадлежащей главарю террористической группировки RADA Абд ар-Рауфу Карре.

«Им предъявлялись необоснованные обвинения в шпионаже в пользу одной из сторон ливийского конфликта. Очевидно, что здесь американская сторона руководствуется информацией, которая была выбита под пытками», — отметила представитель МИД РФ.

По словам официального спикера МИД, не осталось без внимания Майкла Помпео и российское присутствие в Сирии.

«Как утверждает Помпео, Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья посредством поддержки режима Асада, учинившего войну против собственного народа. Хочется напомнить госсекретарю США реальные факты: именно благодаря решающей роли России, международному терроризму в Сирии был нанесен сокрушительный удар, и страна избежала повторения ливийской судьбы».

По словам Марии Захаровой, в результате действий России предотвращен распад Сирии и ее поглощение международно признанными террористическими группировками, прежде всего ИГИЛ1 и Джабхат ан-Нусрой (организации, запрещенные в РФ), что позволило спасти Ближний Восток и Средиземноморье от расползания террористической угрозы.

В заключительной части блока, посвященного антироссийской риторике Майкла Помпео, Мария Захарова посетовала на то, что его заявления откровенно враждебны и не способствуют нормализации двустороннего диалога.

«Выступления Майкла Помпео не добавили ничего нового к ставшему уже традиционным набору обвинений», — отметила Захарова.

Также в ходе брифинга были затронуты вопросы международного противодействия пандемии коронавирусной инфекции, иранской ядерной программы, запрета российским спортсменам выступать под национальным флагом страны.

Отдельной строкой были упомянуты и действия Министерства иностранных дел Германии, которое все с большим воодушевлением выступает в роли главного пропагандиста и спонсора пресловутой организации «Белые каски».

«Наши немецкие коллеги не жалеют красок, изображая это НПО «рыцарями без страха и упрека», которые, по мнению Берлина, сражаются на передовой гуманитарного фронта в Сирии и решают широкий круг задач. Как следует из статьи, опубликованной на официальном сайте немецкого МИД, внешнеполитическое ведомство Германии в текущем году выделило на все эти благородные цели внушительную сумму в размере более пяти миллионов евро, — констатировала Мария Захарова. — Тем не менее так и не стало понятно, какая часть из этих бюджетных средств пошла, например, на подпитку сотрудничества псевдогуманитарщиков с действующими на северо-западе Сирии джихадистскими террористическими группировками».

Напомним, что сегодняшний брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ был заключительным в 2020 году. Примечательно, что он совпал с днем рождения Марии Захаровой. Коллектив ФАН поздравляет ее с персональным праздником и желает в дальнейшем держать уже проложенный курс на плодотворное сотрудничество с международным журналистским цехом, отстаивая интересы России.

1 Организация запрещена на территории РФ.