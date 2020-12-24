Замминистра иностранных дел РФ обсудил по телефону обстановку в ЦАР с её президентом

По инициативе руководства Центральноафриканской Республики 23 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор между президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера и специальным представителем Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Министра иностранных дел России Михаилом Леонидовичем Богдановым.

Действующий глава Центральноафриканской Республики рассказал о перспективах развития военно-политической обстановки и дал собственную оценку ситуации, сложившейся в ЦАР к настоящему моменту. Фостен-Арканж Туадера прямо заявил о том, что деятельность незаконных вооруженных формирований координируется Франсуа Бозизе, который был отстранён от участия в предвыборной гонке по решению Конституционного суда республики. Бозизе уже удавалось захватить власть в стране при помощи военного переворота в 2003 году. Сейчас он прилагает максимум усилий для того, чтобы сорвать выборы президента и депутатов законодательного собрания, запланированные на 27 декабря 2020 года. Лидер ЦАР особо подчеркнул, что боевики Бозизе осуществляют атаки на мирные города при непосредственной поддержке сил, находящихся за пределами республики.

Действия мятежников являются прямым нарушением соглашения о мире и примирении, которое они заключили с правительством ЦАР 6 февраля 2019 года. В настоящий момент, все усилия незаконных вооружённых формирований направлены на разжигание полномасштабного гражданского конфликта, который должен ввергнуть страну в хаос.

Президент Фостен-Арканж Туадера заявил, что легитимное правительство ЦАР, признанное на международном уровне, рассчитывает на помощь Организации Объединённых Наций и всех государств-союзников республики в деле защиты демократии и законного порядка.

Российская сторона в лице Михаила Леонидовича Богданова подтвердила свою готовность поддерживать курс президента и правительства ЦАР, направленный на установление мира в республике. Российская Федерация будет действовать в тесной координации со всеми международными партнёрами ЦАР, включая такие международные организации, как Африканский Союз и Совет Безопасности Организации Объединённых Наций.