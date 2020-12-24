Настенные часы выдали постановку разговора Навального с «Кудрявцевым»

Попавшие в кадр настенные часы указывают на то, что телефонный разговор Алексея Навального якобы с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым об отравлении оппозиционера был постановкой. Вероятно, съемка беседы происходила вечером, хотя Навальный утверждает, что звонил рано утром.

Журналисты обратили внимание на одну важную нестыковку во времени на видеозаписи разговора, опубликованной командой Навального в минувший понедельник, 21 декабря. По утверждению оппозиционера, он позвонил своему собеседнику рано утром, в 7:27. Именно это время указано в самом видеоролике.

Несколько раз в кадр попадает телефон, с которого осуществлялся звонок, и ближе к концу разговора на нем можно увидеть время 6:12. Разница во времени между Москвой и Германией зимой составляет два часа, в этом, на первый взгляд, никаких несоответствий нет. Но стоит учесть, что на телефоне можно установить любое время.

Однако отдельного внимания заслуживает эпизод, когда присутствовавший при разговоре сотрудник издания Bellingcat Кристо Грозев эмоционально вскакивает и перемещается в другую часть комнаты. В этот момент в объектив камеры попадают настенные часы, стрелки которых показывают около 4:10.

Как отмечает в своем Telegram-канале корреспондент RT Константин Придыбайло, свет за окном указывает на то, что разговор происходил не рано утром, а ближе к вечеру. По его словам, записки метеорологов свидетельствуют о том, что в последнее время в городе Ибах, где живет Алексей Навальный, закат фиксируется в 16:35, а рассвет и сумерки — в 7:35. По мнению журналиста, вероятность того, что в дорогостоящих апартаментах в Германии часы вышли из строя или остановились, крайне мала. Скорее всего, они показывают правильное время.

Об этом несоответствии также написал журналист Максим Кононенко. Он исключил возможность того, что кадр мог отразиться зеркально, так как логотип на ноутбуке направлен в правильную сторону.

Вероятно, члены команды Навального не рассчитывали, что настенные часы попадут в объектив камеры, поэтому не стали их переводить. Но это обстоятельство в очередной раз ставит под сомнение не только звонок оппозиционера одному из сотрудников ФСБ, но и все расследование Навального и его сторонников.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей публиковало пять нестыковок в этом телефонном разговоре, которые свидетельствуют о постановочном характере беседы. Журналисты пришли к выводу, что собеседник Алексея Навального вряд ли является военным химиком из Федеральной службы безопасности, так как не знает деталей подготовки операции, не понимает сути задаваемых вопросов, а также путается в событиях и своих собственных показаниях.