Семен Альтов признался в любви к холодцу из копыт и хвостов

Москва, 24 декабря. Советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов в разговоре с ФАН признался, что не уверен, из чего именно готовится холодец — традиционное новогоднее блюдо в России, — но точно знает, что это очень непростой рецепт.

«Жена всегда прекрасно делает холодец, вот это дрожащее существо из холодильника, очень близкое нашему человеку, — рассмеялся Альтов, отвечая на вопрос ФАН о своем новогоднем столе. — Он очень долго готовится, но, насколько я понимаю, там какие-то части: то ли копыта, то ли хвосты… Этот секрет мне недоступен, но я знаю, что холодец, несмотря на свою лаконичность и простоту, — очень трудоемкое блюдо. И женщины это знают».

Писатель добавил, что его супруга обязательно приготовит не менее традиционное блюдо — салат оливье.

«Все, как в нашей стране принято: 31-го декабря [готовим и едим] салат оливье», — пошутил Альтов.

Сатирик уточнил, что до 2020 года на протяжении девяти лет он выступал 31 декабря, однако в этом году последний концерт состоится 29-го числа.

«Всегда было полно народу! В 18.00 мы начинали, в 21.00 заканчивали, и наряженные люди шли дальше с настроением встречать Новый год, — вспоминает Альтов. — Но в этом году перенесли на 29-е число. Получается такой Новый год по старому стилю».

Говоря о праздничных приготовлениях, собеседник ФАН отметил, что подарки гораздо приятнее дарить, чем получать.

«Подарочки, конечно, покупаем: у нас и дети есть, и внуки. И я думаю, их приятнее дарить, чем получать, особенно в нашем возрасте», — добавил Альтов.

Писатель рассказал, что в его семье очень чтут традиции встречи Нового года.

«Мы с женой каждый год — уже этих годов, к сожалению, много — покупали и ставили настоящую елку. Ради запаха! Потому что этот запах, который с молоком матери, как говорится, в нас вошел, — это очень важно. Ты словно возвращаешься в детство», — подметил Альтов.

Также очень важно, заметил писатель, готовить на праздничный стол самостоятельно: у еды, приготовленной своими руками, а не заказанной из ресторана, — совсем другой вкус, уверен собеседник ФАН.

«Сейчас же вообще не принято готовить. Все ходили или ходят по ресторанам, заказывают откуда-то… — посетовал Альтов. — Хотя, по-моему, готовить самому — это замечательно, в этом столько теплоты и отношения! Поэтому даже если ты не умеешь готовить, ну сделай что-нибудь! Потому что, когда ты понимаешь, что закусываешь чем-то, что сделано руками хозяйки, это совершенно другой вкус!».

Ранее актриса Нонна Гришаева рассказала ФАН о необычном блюде, которое украсит новогодний стол в их семье: салат «Часики» будет символизировать смену года и показывать время наступления 2021-го.