Британские ученые предупредили об опасности нового штамма Covid-19

Команда британских исследователей заявила, что тип вируса, обнаруженный в Англии, настолько заразен, что могут потребоваться новые меры контроля, включая закрытие школ и университетов. Ученые отметили, что даже этой меры может быть недостаточно. По их мнению, необходимо срочно ускорить разработку вакцины.

Исследование опубликовал Центр математического моделирования инфекционных заболеваний лондонской школы гигиены и тропической медицины. В научной работе сравнивается ряд моделей с предварительными данными об инфекции, информации о госпитализациях и прочими параметрами. Исследователи изучают британский штамм вируса в лабораторных условиях, чтобы определить, отличается ли он биологически.

Исследование доказало, что штамм более смертоносен, ученые считают, что он более заразный на 56%. В понедельник британское правительство опубликовало первоначальную оценку в 70%.

Билл Ханаге, эпидемиолог Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана, который не принимал участия в исследовании, считает, что в работе представлены убедительные доказательства опасности британского типа коронавируса.

«Сообщения о новом типе подтверждаются и в других источниках информации. Имеет ли это значение? Да. Имеются ли доказательства роста процента передачи инфекции? Да. Повлияет ли это на ситуацию в следующие несколько месяцев? Да. Я полагаю, все это довольно серьезно», — отметил эпидемиолог.

Тип коронавируса, который попал в центр внимания британских исследователей в начале этого месяца, быстро распространяется в Лондоне и восточной Англии. Он представляет собой набор из 23 мутаций. Некоторые из них могут повлиять на рост его распространения.

Авторы исследования привели еще одно доказательство того, что новый тип действительно передается быстрее, чем другие. Например, они исключили возможность того, что он больше распространяется в общественных местах, поскольку вспышки болезни начались именно там, где люди больше всего друг с другом контактируют. Данные о перемещениях, записанные Google, не показали такой зависимости.

Исследователи построили различные математические модели и протестировали каждую из них, чтобы найти объяснение скорости передачи инфекции. Они проанализировали, какая модель показала большее число новых случаев заболевания, а также случаи госпитализации и смертельные исходы.

Исследователи планируют работать над проектом в течение полугода, они построили модели для разных уровней ограничений. Без внедрения вакцины смертность в 2021 году превысит количество летальных исходов 2020 года, предупредили ученые.

Закрытие школ до февраля может дать Великобритании немного времени, считают исследователи. Но если ограничения снимут, то будет сильный прирост заболевших.

Из-за высокого уровня передачи инфекции стране потребуется вакцинировать гораздо больше населения, чтобы выработать общий иммунитет. В неделю вакцинировать нужно будет минимум два миллиона человек, а не двести тысяч, как сейчас.

«Вы должны использовать все способы борьбы с инфекцией», — заявил доктор Ханаге.

Исследователи предупредили, что их модель, как и любая другая, основана на наборе предположений, некоторые из которых могут оказаться неправильными. Например, скорость, с которой инфицированные люди умирают от COVID-19, может падать, если врачи улучшат уход за госпитализированными пациентами. Остается неопределенность в отношении того, является ли новый вариант более заразным для детей. И если да, то насколько?

Тем не менее ученые считают, что необходимо рассмотреть вопрос о новых подходах для сокращения передачи существующего COVID-19.

Алессандро Веспигнани, директор Института сетевой науки в Северо-Восточном университете Бостона, который не принимал участия в исследовании, назвал ситуацию «новым поворотом в сюжете о коронавирусе».