Захарова указала Помпео на вину США в ливийском кризисе

Москва, 24 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их партнеры по НАТО ответственны за кризис в Ливии.

Во время выступления на брифинге дипломат напомнила американскому госсекретарю Майку Помпео, что послужило началом драматических событий в североафриканской стране.

«Вашингтон хочет об этом забыть, но не получится. Именно США со своими союзниками по НАТО в 2011 году совершили неприкрытую вооруженную агрессию, в результате которой уничтожили не только социально-экономическую инфраструктуру, но и ливийскую государственность», — заявила официальный представитель МИД.

Мария Захарова добавила, что с наступлением кризиса в регионе Штаты на долгое время фактически самоустранились от урегулирования сложившейся ситуации. Россия же, наоборот, предложила помощь.

«Мы общаемся со всеми ливийскими сторонами и побуждаем их прекратить междоусобицу. Мы отвергаем инсинуации о том, что Москва якобы поддержала наступление ЛНА на Триполи в 2019 году», — указала дипломат.

Она напомнила, что первая договоренность о необходимости прекращения огня в североафриканском государстве достигнута на саммите президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января 2020 года. Этот документ заложил основу для соглашения о перемирии, подписанного на переговорах Совместного военного комитета в формате «5+5» в Женеве 23 октября.