Счастливое спасение на Ямале подтвердило возвращение России в Арктику

Двое жителей полуострова Ямал были спасены российским ледоколом «Александр Санников» с дрейфующей льдины в Обской губе. Эта простая человеческая история со счастливым концом, случившаяся 18 декабря, высветила простую истину: Арктика — действительно наша.

Россия вновь планомерно осваивает этот сложный негостеприимный регион, вернувшись сюда всерьез и надолго.

Своих не бросаем

Известная максима «Своих не бросаем» в случае двух спасенных жителей Ямала нашла наглядное подтверждение. Действительно, нечасто увидишь, как современный ледокол с водоизмещением 13 400 тонн бросает работу, чтобы в непроглядной тьме отыскать двух людей, замерзающих на дрейфующей льдине.

Если же рассмотреть ситуацию в иных технических деталях, то логика произошедшего заиграет немного другими красками.

«Хорошо, что у пострадавших был еще заряд на мобильном телефоне, — прокомментировал операцию спасения капитан «Санникова» Егор Агапов. — Ведь дрейфующую льдину, естественно, постоянно относит в разные стороны — то есть ее сначала необходимо обнаружить».

Иными словами, операция по спасению стала возможной благодаря наличию на Крайнем Севере надежной системы мобильной связи, которая работает даже в акватории Обской губы — огромного устья реки Обь, занимающего площадь около 44,5 тысяч квадратных километров. Это приблизительно 18 городов размером с Москву.

Как же ледокол «Александр Санников» оказался в такой близости от пострадавших? И что он вообще делал в Обской губе? Это тоже не секрет.

«Санников», построенный в Санкт-Петербурге всего два года назад, обслуживает терминал «Ворота Арктики», предназначенный для круглогодичной отгрузки в танкеры нефти с Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Терминал находится в пресных водах Обской губы, однако даже в этом месте толщина льда вокруг него в разгар зимы может превышать 2 метра.

Поэтому постройка «Ворот Арктики» потребовала применения уникальных технических решений. Например, установка консольной погрузочной конструкции терминала, общая высота которой превышает 80 метров — как у 22-этажного дома, — производилась с помощью одного из крупнейших в мире крановых судов «Олег Страшнов» с грузоподъемностью более 5 тысяч тонн.

В задачи «Санникова» входит поддержание в рабочем состоянии свободного от пакового льда судоходного канала, который используется танкерами для подхода к «Воротам Арктики».

Теперь представьте ситуацию: одна из крупнейших российских компаний, не задумываясь, срывает огромный ледокол с важного технического и инфраструктурного объекта — чтобы спасти две человеческие жизни! Ведь отсчет времени для двух граждан России шел даже не на часы, а на минуты.

Температуры в районе поиска были еще не очень низкие, и это создавало дополнительные трудности в спасательной операции. Пострадавшие потеряли свой снегоход, который ушел под лед в трещину, поэтому была велика вероятность еще одного раскола льдины.

Ледокол вынужденно двигался с минимальной скоростью. Экипаж постоянно осматривал подсвеченную прожекторами акваторию в бинокли ночного видения.

Когда пострадавшие были обнаружены, судно на минимальной скорости подошло ко льдине и сняло с нее людей. После чего они были помещены в корабельный лазарет, где получили горячее питание и необходимый уход. Ну а затем «Санников» вызвал вертолет, который уже доставил бедолаг к родному дому.

Так что настоящая жизненная максима в России действительно звучит как «Своих не бросаем». А не как «Родина тебя всегда бросит, сынок», в чем пытался убедить читателей один убежавший на Украину «журналист».

Арктика — наша

Российские проекты в Арктике действительно поражают воображение, и не далее как 15 декабря страна увидела этому очередное зримое подтверждение. На судостроительном комплексе «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края спустили на воду первое многофункциональное судно снабжения ледового класса «Катерина Великая» для «Роснефтефлота».

Футуристический облик нового арктического снабженца вполне под стать его внутреннему наполнению. Это единственное в мире судно-снабженец усиленного ледового класса, которое самостоятельно может идти во льдах толщиной до 1,5 метра. Для сравнения, в многих арктических странах такими возможностями обладают только «настоящие» ледоколы.

Для этого на снабженец установили две винто-рулевые колонки (ВРК) высокого ледового класса мощностью по 7,5 МВт. Вес каждого уникального агрегата — 130 тонн. Теперь это уже российское изделие: производство ВРК успешно локализовано в том же Большом Камне на заводе «Сапфир», совместном предприятии «Роснефти» и американской компании General Electric.

В будущем целый флот арктических снабженцев должен сделать Арктику доступным и безопасным местом. В задачи этих судов входит перевозка грузов к морским объектам, ледокольные операции, контроль ледовой обстановки, спасение людей, сопровождение караванов, операции пожаротушения, буксировка крупных объектов и даже перевозка грузовых контейнеров на главной палубе.

Со спуском на воду «Катерины Великой» российские проекты в Арктике получили настоящую «рабочую лошадку».

Классический американский миф гласит, что если гражданину США грозит где-нибудь в мире опасность, то Америка пришлет ему на выручку авианосец. Российская действительность говорит, что пока за россиянами — присылают ледокол. Но уже построили специализированное судно-спасатель, которое будет справляться с такой задачей гораздо лучше.