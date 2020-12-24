Психотерапевт объяснил, как продление молодежного возраста скажется на психике людей

Повышение молодежного возраста с 30 до 35 лет позитивно скажется на психике россиян. Об этом в комментарии ФАН заявил известный психотерапевт Алексей Казанцев.

Ранее депутаты Государственной думы поддержали инициативу по изменению возраста молодежи, повысив его до 35 лет включительно. Благодаря этому численность молодых людей в России увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн. Кроме того, господдержку, предназначенную для молодежи, теперь смогут получать значительно большее количество граждан.

Алексей Казанцев уверен, что эта инициатива положительно скажется на людях, хоть и есть некоторые исключения касательно профессиональной деятельности.

«Продление молодости — это позитив. На людях это отразится положительно. В любом возрасте, кроме подросткового и юношеского, всегда приятно слышать такие комплименты, как «ты не выглядишь на свой возраст, ты выглядишь гораздо моложе». Хотя, например, для людей, занимающих руководящие должности, важно выглядеть более солидно: якобы чем больше стаж, тем более грамотный специалист, но это не всегда так», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что повышение молодежного возраста до 35 лет никак не повысит инфантилизм в обществе. Он связал психологическую незрелость с чрезмерной опекой родителей и различного рода зависимостями.

«Это не играет роли. Инфантильные люди остаются такими до глубокой старости. К сожалению, подобная проблема сопровождает некоторых всю жизнь. Инфантилы в зрелом возрасте замещают это употреблением психоактивных веществ, алкоголя. Инфантильные люди довольно часто встречаются среди зависимых. Также такие люди ссылаются на плохую жизнь, на недостаток денежных средств или возможностей для получения высшего образования. Они считают, что им не везет или их недооценивают. Кто-то всю жизнь живет с мамой и находится под ее гиперопекой. Такие лица были, есть и будут», — объяснил Казанцев.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что семьи с малолетними детьми смогут приобретать частные дома в кредит под 6,5%. Виталий Мутко пообещал выделить 300 миллионов рублей на финансирование льготной программы.