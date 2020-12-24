Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила развод артистки с Бари Алибасовым

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила ФАН информацию о разводе народной артистки России с продюсером группы «На-на» Бари Алибасовым.

На судебном участке мирового судьи №418 Пресненского района Москвы 24 декабря расторгли брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала адвокат народной артистки Юлия Вербицкая-Линник.

«Суд посчитал неявку Алибасова и его представителей неуважительной, в связи с чем удовлетворил наше ходатайство и рассмотрел дело по существу, установил факт прекращения брачных отношений и расторг брак своим решением», — сообщила юрист.

Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина заключили брак 20 ноября 2018 года, когда продюсеру был 71 год, а актрисе — 80. Пара прожила в браке два года, а их семейная жизнь была наполнена различными событиями и скандалами. Один из главных — факт дарения актрисой музыканту своей квартиры, расположенной в Новой Москве.

В августе 2020 года Бари Алибасов приступил к бракоразводному процессу. Лидия Федосеева-Шукшина, в свою очередь, подала заявление на развод через два месяца — в ноябре.

Еще до официального развода Бари Алибасов успел найти новую избранницу — ею стала его молодая помощница-массажистка. Лидию Федосееву-Шукшину оскорбило, что ее муж объявил о беременности своей пассии еще до развода с ней.

Ранее адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала ФАН, чего боится ее подзащитная перед судом с Алибасовым.