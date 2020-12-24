В Госдуме прокомментировали возможность стационаров на дому

Москва, 24 декабря. В ряде случаев стационары на дому могут показать свою эффективность, но в квартирах можно проводить лишь часть медицинских манипуляций. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Подобный формат — не новый для нашей страны. Можно сказать, что это хорошо забытое старое. Такие стационары на дому, действительно, уже существовали. И пандемия показала, что из-за дефицита коек он может показать свою эффективность», — пояснил эксперт.

Однако сейчас, по словам депутата, программа государственных гарантий не прописывает эту медпомощь в таком явном виде. Поэтому важно четко прописать услугу в программе госгарантий субъектов.

При этом Борис Менделевич отметил, что на дому можно проводить только некоторые медицинские манипуляции — речи о полноценном стационаре не идет.

«Ряд медуслуг, к примеру, забор крови или инъекции, можно было бы провести на дому. Но, конечно, речь не идет о том, что дом станет полной заменой стационару», — заметил он.

Парламентарий заявил, что в случае внедрения соответствующей услуги обязательно должен быть выделен дополнительный бюджет с учетом логистики.

Напомним, в 2021 году в России может начать действовать формат домашнего стационара. В Общественной палате РФ создана рабочая группа, которая займется этим вопросом. В частности, одной из причин инициаторы отмечают нехватку лекарственного обеспечения.

Сейчас люди сталкиваются со сложностями при попытках добиться подобного лечения: если необходимый препарат зарегистрирован как стационарный, то его невозможно выдать на руки.

