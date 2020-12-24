Захарова рассказала о контракте на печать ливийских динаров

Москва, 24 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику Вашингтона в адрес Москвы за печать ливийских динаров.

В середине декабря глава американского Госдепа Майк Помпео заявил, что Россия якобы создавала фальшивые банкноты для дальнейшего «вброса» в североафриканское государство. При этом он не предоставил никаких доказательств.

Мария Захарова указала на то, что такими вещами занимаются только в Штатах, и рассказ госсекретаря не имеет ничего общего с деятельностью России.

«Упомянутые банкноты изготовлены на законных основаниях «Гознаком» по контрактам, подписанным заместителем председателя Центробанка Ливии в Триполи. Они предназначались для использования на всей территории государства», — заявила официальный представитель МИД.

Дипломат добавила, что это делалось для решения проблемы дефицита наличных денег в североафриканской стране.

«Банкноты печатались для стабилизации экономики и выступали объединяющим фактором для ливийского государства», — подытожила Мария Захарова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с главой МИД ПНС Мухаммедом Сияла. Дипломаты обсудят ситуацию в североафриканской стране и развитие двусторонних отношений.